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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Провал на переговорах. Война в Газе продолжится

21:01 706

Консультации о прекращении огня в секторе Газа, которые прошли в Дохе при участии Соединенных Штатов, Египта и Катара, завершились безрезультатно. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на высокопоставленного представителя палестинского движения ХАМАС.

По его словам, очередной раунд переговоров, в рамках которых посредники с 15 августа вели консультации в Дохе и Каире со сторонами конфликта, вероятно, не позволит достичь прекращения огня и освобождения заложников. Соглашению препятствует отказ Израиля вывести войска из Филадельфийского коридора - с участка на границе между Египтом и сектором Газа. Кроме того, как утверждает собеседник Al Mayadeen, израильские власти отказались освободить 65 палестинских заключенных, которые были приговорены к пожизненным срокам.

"Переговоры приближаются к провалу из-за отказа Израиля ответить на предложения, касающиеся нерешенных вопросов. ХАМАС подтверждает, что переговоры в нынешнем виде не приведут к соглашению", приводит телеканал слова представителя движения.

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