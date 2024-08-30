Зеленский уволил главкома ВВС Украины. Из-за крушения F-16
Генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко будет временно исполнять обязанности командующего Воздушными силами ВСУ.
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ. Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
Обозреватели связывают отставку главкома ВВС крушением истребителя F-16 при отражении масштабной атаки российских ракет и дронов на украинские города 26 августа. Напомним, что Генштаб ВСУ подтвердил потерю самолета, летчик в результате крушения погиб.
Отметим, что украинская сторона подтвердила, что самолет не был сбит вражеским огнем, а разбился, вероятнее всего, из-за ошибки пилота.