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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Украина атакует Белгород: число жертв растет

обновляется
23:12 2908

Пять человек погибли при обстреле ВСУ Белгорода и Белгородского района, ранены 37 мирных жителей, из них 6 - дети. В тяжелом состоянии 7 взрослых и 3 ребенка, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Обстрел велся кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire.

*** 22:43

Количество погибших в результате атаки ВСУ по Белгороду увеличилось до двух, еще 14 ранены. Разрушен один из детских садиков на территории города, сообщают российские СМИ.

*** 21:46

Один человек погиб, семь получили ранения в результате атаки украинской армии на Белгородскую область, говорится в заявлении губернатора области Вячеслава Гладкова.

* * *

Серия взрывов прозвучала в Белгороде во время действия сигнала ракетной опасности, передает РИА Новости. Сирена включилась, через несколько секунд прозвучала череда громких взрывов.

По сообщения местных жителей, в городе горит крыша одного из ТЦ. Есть пострадавшие.

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