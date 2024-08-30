Украина атакует Белгород: число жертв растет

Пять человек погибли при обстреле ВСУ Белгорода и Белгородского района, ранены 37 мирных жителей, из них 6 - дети. В тяжелом состоянии 7 взрослых и 3 ребенка, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Количество погибших в результате атаки ВСУ по Белгороду увеличилось до двух, еще 14 ранены. Разрушен один из детских садиков на территории города , сообщают российские СМИ.

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Один человек погиб, семь получили ранения в результате атаки украинской армии на Белгородскую область, говорится в заявлении губернатора области Вячеслава Гладкова.

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Серия взрывов прозвучала в Белгороде во время действия сигнала ракетной опасности, передает РИА Новости. Сирена включилась, через несколько секунд прозвучала череда громких взрывов.

По сообщения местных жителей, в городе горит крыша одного из ТЦ. Есть пострадавшие.