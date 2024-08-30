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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Польша боится Россию. И не скрывает трусости

21:29 1337

Польша не собирается ни сбивать российские беспилотники и ракеты над украинской территорией, ни тренировать в Украине военных. Об этом заявил заместитель министра обороны страны Павел Залевский, сообщает wiadomosci.onet.

Залевский заявил, что польские власти "не рассматривают ни в каком формате то, что является одним из украинских ожиданий".

"Радикальное усиление Западом противовоздушной обороны Украины должно быть достаточным и не требует такой поддержки со стороны польских ВВС", - отметил он, подчеркнув, что "страны НАТО и ЕС не являются сторонами войны".

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