У российского судьи, осудившего американскую журналистку, дети – граждане США
У судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова есть дети с американским гражданством. Об этом сообщил Mash, Юсупов подтвердил наличие гражданства США у своих детей.
По информации Mash, Ризван и Эльвира Юсупова умолчали, что ездили рожать в Америку, сказав, что это были домашние роды в Казани. По данным СМИ, судья ожидает отставки, в отношении супруги Эльвиры и ее 19-летнего сына Гаяза возбуждено уголовное дело за сокрытие информации о паспорте другого государства. Известно, что старшая дочь судьи Наиля живет в Нидерландах.
Судья Ризван Юсупов принимал решение о признании законным ареста журналистки «Радио Свобода» Алсу Курмашевой. Курмашеву обвиняли в том, что она, имея гражданство США, не донесла на себя в Минюст и не попросила внести ее в реестр «иностранных агентов». Позже стало известно, что против Курмашевой возбуждено дело по «закону о фейках» о российской армии.
В июле 2024 года журналистка была приговорена к 6,5 годам лишения свободы по «закону о фейках» о российской армии. Была освобождена 1 августа 2024 года в рамках обмена заключенными между российским государством и западными странами.