У российского судьи, осудившего американскую журналистку, дети – граждане США

У судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова есть дети с американским гражданством. Об этом сообщил Mash, Юсупов подтвердил наличие гражданства США у своих детей.

По информации Mash, Ризван и Эльвира Юсупова умолчали, что ездили рожать в Америку, сказав, что это были домашние роды в Казани. По данным СМИ, судья ожидает отставки, в отношении супруги Эльвиры и ее 19-летнего сына Гаяза возбуждено уголовное дело за сокрытие информации о паспорте другого государства. Известно, что старшая дочь судьи Наиля живет в Нидерландах.