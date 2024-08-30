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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

У российского судьи, осудившего американскую журналистку, дети – граждане США

21:35 1345

У судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова есть дети с американским гражданством. Об этом сообщил Mash, Юсупов подтвердил наличие гражданства США у своих детей.

По информации Mash, Ризван и Эльвира Юсупова умолчали, что ездили рожать в Америку, сказав, что это были домашние роды в Казани. По данным СМИ, судья ожидает отставки, в отношении супруги Эльвиры и ее 19-летнего сына Гаяза возбуждено уголовное дело за сокрытие информации о паспорте другого государства. Известно, что старшая дочь судьи Наиля живет в Нидерландах.

Судья Ризван Юсупов

Судья Ризван Юсупов принимал решение о признании законным ареста журналистки «Радио Свобода» Алсу Курмашевой. Курмашеву обвиняли в том, что она, имея гражданство США, не донесла на себя в Минюст и не попросила внести ее в реестр «иностранных агентов». Позже стало известно, что против Курмашевой возбуждено дело по «закону о фейках» о российской армии.

В июле 2024 года журналистка была приговорена к 6,5 годам лишения свободы по «закону о фейках» о российской армии. Была освобождена 1 августа 2024 года в рамках обмена заключенными между российским государством и западными странами.

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