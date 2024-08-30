Камаляддин Гейдаров выслушивает жалобы и в Агдаше

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева,министр по чрезвычайным ситуациям Камаляддин Гейдаров 30 августа 2024 года провел прием граждан из Агдаша и Гейчая в административном здании пожарной части Агдашского района.

Большинство обращений пришедших на прием граждан были решены на месте. По ряду вопросов были даны указания руководителям соответствующих структур министерства о принятии необходимых мер.

Помимо главы МЧС граждан приняли его заместители, а также руководители соответствующих структурных подразделений и учреждений министерства.