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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Камаляддин Гейдаров выслушивает жалобы и в Агдаше

21:45 337

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева,министр по чрезвычайным ситуациям Камаляддин Гейдаров 30 августа 2024 года провел прием граждан из Агдаша и Гейчая в административном здании пожарной части Агдашского района.

Большинство обращений пришедших на прием граждан были решены на месте. По ряду вопросов были даны указания руководителям соответствующих структур министерства о принятии необходимых мер.

Помимо главы МЧС граждан приняли его заместители, а также руководители соответствующих структурных подразделений и учреждений министерства.

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