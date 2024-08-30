Telegram припечатали, теперь идут за Google

Следующая неделя может стать крайне неприятной для цифрового гиганта Google. Судья Амит Мехта из Федерального окружного суда Вашингтона будет решать, что делать с этой компанией — расчленить ее и, таким образом, убить или оставить в живых, но лишить ряда важных функций. В начале августа судья заключил, что Google грубо нарушает антимонопольное законодательство, препятствуя своим соперникам находить свои ниши на рынке онлайн поиска. Эта компания сейчас контролирует около 90 процентов в секторе поиска в интернете, и никто не может сравниться с ней даже близко.

Министерство юстиции США настроено решительно — Google должен быть расчленен! Судья Мехта, может быть, не захочет столь радикального решения. В его распоряжении есть другие пути. Он, например, может ограничить сделки Google с Apple, которые приносят поисковику баснословные доходы. Может отделить браузер Google Chrome и его операционную систему для смарфонов Android. Или придумает что-то совсем необычное. Но в любом случае решение всего лишь одного человека может оказать огромное влияние на индустрию высоких технологий во всем мире. И это не является каким-то прецедентом. В начале века безжалостное американское правосудие попыталось расколоть империю Билла Гейтса — Microsoft. Тогда федеральный судья постановил, что эта компания, которая контролировала 90 процентов персональных компьютеров в мире, также, как сейчас Google, cтала «преступной монополией» и должна быть разделена. Это суду, однако, оказалось не по силам - Microsoft успешно обжаловал драматическое решение и предотвратил свой крах. Однако ему пришлось пойти на значительные компромиссы и убрать из своего арсенала целый ряд запретительных контрактов для других компаний того же профиля и предоставить меньшим «акулам» этого бизнеса отщипнуть какие-то доли интернета.

Возможно, нечто подобное произойдет и с Google. Здесь также были обнаружены нарушения по части исключения конкурентов. Правда, в отличие от Microsoft Google больше полагался на морковку, чем на кнут. Например, он только в 2021 году выплатил компаниям, производящим смартфоны, 26 миллиардов долларов, а в обмен те получили доступ к автоматическому поиску данных Google. На суде представители Google приводили разумные, всем вроде бы понятные аргументы. Они говорили — мы являемся лидером на рынке потому, что предоставляем самый качественный продукт. А наши клиенты свободны обратиться к конкурентам, никто этого им не запрещает. У правительства другое объяснение. «Если у них такой замечательный продукт, то почему они платят бешеные деньги, чтобы оставаться «лучшей в мире компанией»? - спрашивают там. - Правительство трактует всю эту историю по-своему, и она выглядит вполне убедительно», - говорит антимонопольный эксперт из университета Пенсильвании Герберт Хавенкамп. Убедительно-не убедительно, но нельзя не обратить внимания, что в последние годы на ковер в Конгресс вызывались представители абсолютно всех технологических гигантов, помимо Google – Apple, Amazon, Facebook. Как пишет один из российских пользователей FB, «поджаривание» Марка Цукерберга в Палате представителей Конгресса «чем-то напоминало заседания КПСС на излете СССР, накал страстей был схож».

Цукерберг сейчас говорит, что ему не следовало так прогибаться под давлением Белого дома, который заставлял его вводить цензуру на контент в его Meta. В письме, направленном в юридический комитет Палаты представителей, он жалуется на «абсурдные претензии» некоего сотрудника президентской администрации. Так, во время эпидемии ковида его заставляли убирать некоторые посты чисто сатирического характера, а когда он отказывался это делать, в администрации «сильно возмущались». Но довольно многое из контакта Цукерберг все-таки вынужден был убрать, о чем сейчас сожалеет. Усилившееся давление на цифровых гигантов производит впечатление начала открытой войны американских властей против калифорнийской Силиконовой долины. Возможно, в политических штабах считают, что у технологических компаний стало слишком много власти и денег, и они могут диктовать свои правила игры. Чего быть не должно. Американская бюрократия чрезвычайно жесткая и догматичная, она почти всегда следует не духу закона, а его букве. Но европейская не лучше. В 2018 году Еврокомиссия оштрафовала Google на 4.3 миллиарда евро. Основание было то же, что и в США - компания создавала условия, чтобы ее поиск использовался на смартфонах по умолчанию, за это она платила производителям и мобильным операторам.