Венгры повторяют вслед за Польшей: «Война в Украине – не наша война»

Представитель венгерского премьера добавил, что Будапешт исходит из "реалистичного подхода" в определении политики в отношении Украины, несмотря на то, что сталкивается с критикой остальных европейских партнеров.

Балаж Орбан заявил, что даже в случае победы Камалы Харрис Венгрия не будет менять в своей политике "наверное, ничего".

Об этом заявил Балаж Орбан, политдиректор и близкий советник венгерского премьера, отвечая на вопрос ЕвроПравды на конференции GLOBSEC.

В команде премьера Венгрии Виктора Орбана рассчитывают на американо-российское "примирение" и восстановление их сотрудничества независимо от результатов выборов.

"Мы реалисты и считаем, что это не наша война. Я понимаю, что это может шокировать эту аудиторию, но мы видим эту войну именно так... Это поддерживает 80-90% венгров", – заявил он.

Также Балаж Орбан выразил убеждение, что независимо от того, кто победит на выборах в США, новая американская власть возобновит сотрудничество с Россией для того, чтобы не толкать ее к Китаю.

"Верю, что американо-российские договоренности будут, и пусть они будут вместе с Европой, а не без нас", – добавил он.

Как известно, венгерский премьер Виктор Орбан неоднократно выражал свои симпатии Дональду Трампу в президентской гонке в США. Орбан в июле провел встречу с Трампом, с которым обсудил "мирную миссию" по Украине.