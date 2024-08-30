Представитель Международного уголовного суда: «Путин в Монголии должен быть арестован»
22:26 935
Власти Монголии согласно своим обязательствам должны арестовать Владимира Путина во время его визита в страну на следующей неделе.
Об этом Би-би-си сообщил представитель Международного уголовного суда Фади эль-Абдалла.
Представитель МУС сообщил Би-би-си, что: «Суд полагается на государства-члены, включая Монголию, в «исполнении своих решений». Монголия, как и другие члены МУС, имеет «обязательство сотрудничать с судом». Это также относится к ордерам на арест, в том числе против Путина.
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