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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Представитель Международного уголовного суда: «Путин в Монголии должен быть арестован»

22:26 935

Власти Монголии согласно своим обязательствам должны арестовать Владимира Путина во время его визита в страну на следующей неделе.

Об этом Би-би-си сообщил представитель Международного уголовного суда Фади эль-Абдалла.

Представитель МУС сообщил Би-би-си, что: «Суд полагается на государства-члены, включая Монголию, в «исполнении своих решений». Монголия, как и другие члены МУС, имеет «обязательство сотрудничать с судом». Это также относится к ордерам на арест, в том числе против Путина.

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