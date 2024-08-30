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Азербайджан и Армения подписали важный документ

За два года в Азербайджане 13 250 бесплатных хирургических операций по удалению матки

Жаля Агазаде, собкор
22:33 409

За счет обязательного медицинского страхования гистерэктомия - операция по удалению матки проводится бесплатно. За период с 2022 года по первые 4 месяца 2024 года за счет обязательного медицинского страхования выполнено 13 250 операций по гистерэктомии.

Об этом haqqin.az сообщили в Агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

В позднем репродуктивном и пременопаузальном периодах показаниями к хирургическому вмешательству являются миома матки, неизлечимые маточные кровотечения, эндометриоз (внутреннего слоя матки), поражение матки во время беременности и родов, рак шейки матки. Данная операция особенно необходима больным раком матки или яичников, что позволяет предотвратить серьезные осложнения. Эту операцию выполняют лапароскопическим, абдоминальным и вагинальным методами.

Лапароскопическая гистерэктомия проводится через очень маленькие разрезы в брюшной полости, абдоминальная гистерэктомия - через открытый разрез, а вагинальная гистерэктомия - через разрез, сделанный через верхнюю часть матки. В зависимости от вида и стадии заболевания соответствующий метод назначается профильным врачом.

Следует отметить, что для выявления патологических изменений в матке на ранней стадии необходимы такие диагностические исследования, как HPV-тест (вирус папилломы человека), Пап-тест (мазок из шейки матки и микроскопия), УЗИ, рентгенография, гистероскопия, КТ, МРТ, цистоскопия, колоноскопия, которые покрываются обязательным медицинским страхованием. Кроме того, при подозрении на патологические изменения также бесплатно проводятся биопсия шейки матки и гистологическое исследование взятого материала страхования (its.gov.az/xidmetler-zerfi).

Инструментальные и лабораторные исследования, проводимые в амбулаторных и стационарных условиях, реанимация и пребывание в стационаре, лекарственные препараты и медицинские расходные материалы, используемые при госпитализации и хирургических операциях, включая манипуляции во время госпитализации, кровь или компоненты крови, покрываются обязательным медицинским страхованием.

Хотя продолжительность операции по гистерэктомии варьируется в зависимости от причины операции, в среднем она длится 1-3 часа. Операция по гистерэктомии проводится за счет средств обязательного медицинского страхования в государственных медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, в том числе в научно-исследовательских институтах Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, по назначению врача.

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