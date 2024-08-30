За два года в Азербайджане 13 250 бесплатных хирургических операций по удалению матки

За счет обязательного медицинского страхования гистерэктомия - операция по удалению матки проводится бесплатно. За период с 2022 года по первые 4 месяца 2024 года за счет обязательного медицинского страхования выполнено 13 250 операций по гистерэктомии.

Об этом haqqin.az сообщили в Агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

В позднем репродуктивном и пременопаузальном периодах показаниями к хирургическому вмешательству являются миома матки, неизлечимые маточные кровотечения, эндометриоз (внутреннего слоя матки), поражение матки во время беременности и родов, рак шейки матки. Данная операция особенно необходима больным раком матки или яичников, что позволяет предотвратить серьезные осложнения. Эту операцию выполняют лапароскопическим, абдоминальным и вагинальным методами.