Место азербайджанской женщины на кухне? Как преодолеть гендерный разрыв?

Как уже сообщал ранее haqqin.az, в подготовленном экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ) глобальном отчете о гендерном разрыве в 2024 году (TheGlobalGenderGapReport 2024) Азербайджан сделал шесть шагов назад и занял 103-е место среди 146 стран мира. В отчете организации представлены количественные оценки гендерного равенства по 14 пунктам в четырех категориях — экономика, образование, здравоохранение и политика. О том, как продолжить процесс гендерного паритета в современных условиях, haqqin.az рассказала международный эксперт, автор книги «Секреты женственности», повествующей о роли женщин в общественной жизни на разных этапах истории Турции, доцент университета Ускудар Йылдыз Дерйа Биринджиоглу (Yıldız Derya Birincioğlu).

«Обычно то, что мы называем равенством, на самом деле означает, что гендерные роли могут быть разделены. Напомню гендерная роль — совокупность социальных норм, определяющих, какие виды поведения считаются допустимыми, подходящими или желательными для человека в зависимости от его гендерной принадлежности, то есть принадлежности к женщинам, мужчинам или другому гендеру. Так вот гендерные роли, зависят от культуры каждого народа»,- сказала она. В некоторых культурах, исходя из разного рода стереотипов, женщин нагружают большими социальными обязательствами. И тем самым неизбежно возникает неравенство полов. Очевидно, что поход по магазинам за покупками не может быть чисто женской обязанностью и может входить в обязанности мужчин. Надо учесть, что в обществе многих стран существуют предубеждения, такие как «место женщины дома на кухне», которые достались нам от наших предков с древних времен, и необходимо эти убеждения трансформировать и изменить. Каждая женщина и каждый мужчина могут выполнять любую работу и быть успешными в любой области, считает эксперт. По ее мнению, равенство означает условия, при котором женщина может реализовать себя в любой сфере жизни государства. Они могут выполнять любую работу, выражать свое мнение и принимать решения по любому вопросу. В цивилизованном обществе не могут существовать ограничения для женщин в социальной лестнице. Очевидно, что женщины могут быть отличными руководителями в бизнесе, политике и принимать ключевые решения. Поэтому необходимо создать механизмы, чтобы женщины могли работать во всех сферах, говорит она.

Турецкий специалист считает, что общественное мнение в вопросе гендерного равенства формируется под влиянием средств массовой информации, которые в большей степени сосредоточены на роли женщины в семье, чем на проблемах равноправия. Например, в пятидесятых годах прошлого века голливудское кино выпускало много мелодрам. Почему? Дело в том, что после Второй мировой войны американцы хотели, чтобы женщины вернулись из общественной сферы в частную жизнь. И сейчас в Турции снимают много мелодрам, где показывают хорошую, комфортную жизнь женщины в семье. Посыл этих мелодрам такой: долг женщины - быть дома, быть хорошей матерью и воспитывать детей. Этот лейтмотив проходит не только в телесериалах, но новостях, рекламных роликах. В рекламе нам показывают суперженщину, которая очень успешна на работе, успешна дома, где дает замечательное воспитание детям, готовит, кормит, убирает, стирает и заботится обо всех в семье. А есть ли столь высокие ожидания в отношении мужчин? Нет. Ожидания от мужчин заключаются в успешности в работе, карьере и высоких заработках. И вовсе не обязательно, чтобы он был прекрасным отцом дома, мужем и хорошо заботился о своих детях. К примеру, в наших культурах есть такое явление, когда у мужчины был очень напряженный день на работе, то в семье его по возможности не беспокоят, дабы не создавать ему стресс. Но это правило не распространяется в отношении женщин. Получается, что мы даем женщинам все больше обязанностей и в то же время ставим условие - если вы хотите равенства, тогда найдите себе место в общественной сфере, но когда возвращаетесь после работы домой, то вы не можете отказаться даже от части обязанностей в отношении семьи и дома. Это не правильное условие, так как равноправие — это не агрессивный торг, а равное разделение обязанностей в общественной и семейной жизни. Женщины вправе выбирать себе работу, но мы не можем ожидать стопроцентной отдачи от всех женщин на работе и дома. Иногда женщины могут быть не в состоянии выполнить все, что касается обязанностей по семье. В этом деле «золотой стандарт» - это общие и равные обязанности мужчин и женщин, настаивает она.