Израиль добивает ракетные установки «Хезболла»
23:11 90
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по нескольким заряженным и готовым к запускам ракетным установкам шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По ее данным, были атакованы ракетные установки в районах Марьямин и Яруне в южной части ливанской территории.
Кроме того, в течение суток "артиллерия нанесла удары по некоторым районам" на юге Ливана, добавили в ведомстве.
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