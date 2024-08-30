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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Израиль добивает ракетные установки «Хезболла»

23:11 90

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по нескольким заряженным и готовым к запускам ракетным установкам шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По ее данным, были атакованы ракетные установки в районах Марьямин и Яруне в южной части ливанской территории.

Кроме того, в течение суток "артиллерия нанесла удары по некоторым районам" на юге Ливана, добавили в ведомстве.

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