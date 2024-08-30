Сенсационный факт: Израиль сдал Восточный Иерусалим Палестинскому государству

Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт подписал с племянником Ясира Арафата и бывшим министром иностранных дел Палестинской автономии Насером аль-Кидвой пакт об урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной.

Этот пакет включает передачу арабских кварталов Восточного Иерусалима под контроль Палестинского государства. Согласно документу, столица Палестины будет находиться в этих кварталах.