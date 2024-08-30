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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Сенсационный факт: Израиль сдал Восточный Иерусалим Палестинскому государству

Отдел информации
30 августа 2024, 23:20 3230

Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт подписал с племянником Ясира Арафата и бывшим министром иностранных дел Палестинской автономии Насером аль-Кидвой пакт об урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной.

Этот пакет включает передачу арабских кварталов Восточного Иерусалима под контроль Палестинского государства. Согласно документу, столица Палестины будет находиться в этих кварталах.

Эхуд Ольмерт - бывший глава правительства Израиля

Об этом заявил обозреватель 12-го израильского телеканала, популярный журналист Эхуд Яари.

Экс-министр аль-Кидва в настоящее время является близким соратником кандидата на пост главы Палестинской автономии Мохаммеда Дахлана, временно проживающего в Объединенных Арабских Эмиратах.

Согласно подписанному сторонами документу, предусматривается создание Палестинского государства на основе границ 1967 года.

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