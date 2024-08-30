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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Что обсудили посланники Зеленского с министром обороны США?

30 августа 2024, 23:34 495

Глава администрации президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров сегодня, 30 августа, провели в Пентагоне переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином.

О переговорах проинформировали в соцсети Ермак и Умеров.

По словам Умерова, стороны обсудили ситуацию на украинском фронте, положение дел в ВСУ и проблемы развития украинской оборонной индустрии.

"Предметно обсудили ситуацию с продолжающимися российскими обстрелами гражданских объектов и критической инфраструктуры. Только за последние четыре дня российские захватчики атаковали Украину более чем 400 различными ракетами и дронами. Противовоздушная оборона остается нашим приоритетом – нам нужны установки ПВО и ракеты к ним для защиты", – написал глава Минобороны.

"Другой фокус встречи, - продолжил министр, – развитие украинской оборонной промышленности".

"За последние два года мы запустили сотни новых предприятий, которые способны быстро производить высококачественное оружие. Сотрудничество с нашими партнерами является критически важным для расширения этого производства и обеспечения еще более эффективной обороны Украины", – подчеркнул Умеров.

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