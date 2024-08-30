Швейцария молчит по делу Дурова

Кантональное управление юстиции Женевы не подтвердило и не опровергло получение из Франции просьбы о предоставлении материалов, касающихся обвинений в отношении сооснователя Telegram Павла Дурова. Официальный представитель этого ведомства Оливье Франсе, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС, посоветовал выяснить у французских властей, обращались ли они в Женеву.

"Предлагаю вам связаться с компетентными французскими властями в отношении того, был ли ими издан такой запрос", - отметил он.