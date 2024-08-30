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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Талибы приказали женщинам молчать и запретили фотографироваться

старый мир/новые порядки
Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
30 августа 2024, 23:56 952

О том, что сторонники движения «Талибан» придерживаются, мягко говоря, необычных правил повседневной жизни, известно достаточно широко. Но и они сумели удивить, приняв на минувшей неделе новые законы, которые, по замыслу богобоязненных законодателей, должны «поощрить добродетели и искоренить пороки».

Кстати, министерство, которое будет строго следить за соблюдением новых правил, так и называется: Министерство содействия скромности и предотвращения греха.  

Итак, верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада подписал законы, в соответствии с которыми, в частности, «когда взрослая женщина покидает свой дом по необходимости, она обязана скрывать свой голос, лицо и тело». Лицо и тело ладно, их тщательное сокрытие – это известная шариатская тема у исламских фундаменталистов, но отныне, «чтобы не вводить мужчин в искушение и порок», женский голос тоже должен быть скрыт от публики. 

Все мужчины должны быть похожи на Хайбатуллу Ахундзада

Это означает, что исключены всякие публичные выступления женщин. Больше того, отныне им запрещено петь или читать вслух даже дома, поскольку их голос может быть услышан на улице и вызывать у находящихся там мужчин искушение.

На фоне этого запрета прочие даже кажутся сильно строгими: например, мужчинам и женщинам, не состоящим в родстве, нельзя сидеть рядом, мужчинам и женщинам нельзя смотреть друг на друга и т.п.

Мужчинам, кстати, отныне тоже придется себя несколько ограничить: нельзя носить галстук, прическа должна соответствовать шариату, никаких модных укладок, а борода должна быть длиной в кулак.

Женщин нельзя видеть и слышать

Другой строгий запрет не менее поразителен: отныне нельзя делать, хранить или публиковать изображения живых существ, запрещается покупка и продажа статуэток живых существ. Производство и просмотр изображений и фильмов с живыми существами также запрещены. То, что прощай Discovery и Голливуд с Болливудом – это понятно. Но ведь прощайте семейные фотографии и видео.

Да и не только семейные: не очень понятно, как теперь фиксировать официальную хронику? О том, что с точными трактовками новых строгостей не все ясно даже их авторам, свидетельствует общая фотография правительственных чиновников «Талибана», на которой запечатлен и Мохаммад Халед Ханафи, глава Министерства нравственности, то есть содействия скромности и предотвращения греха. Выходит, согрешил?

Впрочем, в министерстве обещают тщательно проработать все условия применения законов, и тогда кто не спрятался, «Талибан» не виноват. Собственно, в той или иной мере все эти запреты уже работают, только на усмотрение местных толкователей шариата. Теперь отрегулируют нравственность афганцев сверху, установят общие правила, полиция нравов станет еще строже, и заживет Афганистан добродетелью, всему прочему миру на зависть.

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