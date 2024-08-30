Талибы приказали женщинам молчать и запретили фотографироваться

О том, что сторонники движения «Талибан» придерживаются, мягко говоря, необычных правил повседневной жизни, известно достаточно широко. Но и они сумели удивить, приняв на минувшей неделе новые законы, которые, по замыслу богобоязненных законодателей, должны «поощрить добродетели и искоренить пороки». Кстати, министерство, которое будет строго следить за соблюдением новых правил, так и называется: Министерство содействия скромности и предотвращения греха. Итак, верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада подписал законы, в соответствии с которыми, в частности, «когда взрослая женщина покидает свой дом по необходимости, она обязана скрывать свой голос, лицо и тело». Лицо и тело ладно, их тщательное сокрытие – это известная шариатская тема у исламских фундаменталистов, но отныне, «чтобы не вводить мужчин в искушение и порок», женский голос тоже должен быть скрыт от публики.

Это означает, что исключены всякие публичные выступления женщин. Больше того, отныне им запрещено петь или читать вслух даже дома, поскольку их голос может быть услышан на улице и вызывать у находящихся там мужчин искушение. На фоне этого запрета прочие даже кажутся сильно строгими: например, мужчинам и женщинам, не состоящим в родстве, нельзя сидеть рядом, мужчинам и женщинам нельзя смотреть друг на друга и т.п. Мужчинам, кстати, отныне тоже придется себя несколько ограничить: нельзя носить галстук, прическа должна соответствовать шариату, никаких модных укладок, а борода должна быть длиной в кулак.