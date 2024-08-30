Ереван остался без света
Обесточена большая часть кварталов Еревана, Эчмиадзинского и Армавирского районов.
Чрезвычайная ситуация, судя по сообщению компании "Электрические сети Армении", вызвана из-за отключения автоматики одной из подстанций высоковольтных электрических сетей из-за выхода АЭС из энергосистемы.
"Сегодня в связи с выходом Армянской АЭС из электроэнергетической системы была отключена автоматика подстанции "Шаумян-2", принадлежащей компании "Высоковольтные электрические сети". В результате отключения был обесточен ряд административных районов Еревана ", — говорится в сообщении пресс-службы "Элсетей".