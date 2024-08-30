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Азербайджан и Армения подписали важный документ
Новость дня
Азербайджан и Армения подписали важный документ

Ереван остался без света

00:07 1098

Обесточена большая часть кварталов Еревана, Эчмиадзинского и Армавирского районов.

Чрезвычайная ситуация, судя по сообщению компании "Электрические сети Армении", вызвана из-за отключения автоматики одной из подстанций высоковольтных электрических сетей из-за выхода АЭС из энергосистемы.

"Сегодня в связи с выходом Армянской АЭС из электроэнергетической системы была отключена автоматика подстанции "Шаумян-2", принадлежащей компании "Высоковольтные электрические сети". В результате отключения был обесточен ряд административных районов Еревана ", — говорится в сообщении пресс-службы "Элсетей".

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