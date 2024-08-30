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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Американские ветераны воюют в Курске?

00:18 751

Один из отставных американских военнослужащих, ставший наемником, заявил в интервью телеканалу ABC News, что является членом формирования ветеранов США, которые оказывали поддержку ВСУ в ходе операции в Курской области.

В свою очередь, официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома в беседе с РИА Новости отказался подтвердить, что американские так называемые "добровольцы" участвуют в спецоперации ВСУ в Курской области.

"Я не думаю, что у нас будут какие-либо комментарии на данный счет", - сказал высокопоставленный чиновник, отвечая на вопрос о присутствии "добровольцев" из США в Курской области.

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