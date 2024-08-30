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В Беларуси стихи Янки Купалы объявили «экстремистской поэзией»

01:01 340

В Беларуси внесли в список «экстремистских материалов» стихотворение классика белорусской литературы Янки Купалы, написанное в 1908 году.

Янка Купала

Как сообщает Польское радио, стихотворение под названием «Хто ты гэткі» (Кто ты такой) стало символом Белорусского национального возрождения в начале XX века. Произведение цитировалось и публиковалось даже в сталинские времена. Однако его автор стал жертвой покушения НКВД в 1942 году в Москве.

Отныне за публичное исполнение стихотворения Янки Купалы или хранение книги, в которой находится это стихотворение, грозит обвинение в «участии в экстремистской деятельности». Список «экстремистских материалов» содержит сотни наименований литературных произведений, публицистики и научных работ по истории.

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