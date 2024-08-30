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Спикер Госдумы призвал молодежь идти рабочими на заводы

01:16 438

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал повысить престиж рабочих профессий среди молодых людей. Для этого, по его словам, могут потребоваться законодательные решения.

«Нам надо все делать для создания престижа рабочих профессий. Надо сделать все для того, чтобы мотивировать ученика пойти получить рабочую профессию. А тот, кто хочет получить уже знания вузовского уровня, пусть готовится, но работает затем по специальности», — цитирует Володина сайт Госдумы.

В июле Владимир Путин потребовал от правительства подготовить до 2028 года около 1 млн специалистов рабочих профессий, чтобы решить проблему дефицита кадров в промышленности. Помимо этого, президент заявил о необходимости модернизировать материальную и техническую базу колледжей и техникумов, а также подстроить систему профессионального образования под запросы рынка труда.

Уже в августе Генпрокуратура РФ сообщила, что российским школьникам по всей стране начали отказывать в переводе в 10-й класс, рекомендуя продолжить обучение в колледже или техникуме. По данным надзорного ведомства, руководство школ объясняет это тем, что «дальнейшее обучение проводится исключительно по профилям углубленного изучения отдельных предметов». При этом универсальные классы, в которых могли бы учиться те, кто не проходит в профильные, в школах отсутствуют. «В результате старшие классы формируются на основании индивидуального отбора, критерии которого определяются школами произвольно», — отметили в ГП.

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