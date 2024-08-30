Спикер Госдумы призвал молодежь идти рабочими на заводы

«Нам надо все делать для создания престижа рабочих профессий. Надо сделать все для того, чтобы мотивировать ученика пойти получить рабочую профессию. А тот, кто хочет получить уже знания вузовского уровня, пусть готовится, но работает затем по специальности», — цитирует Володина сайт Госдумы.

В июле Владимир Путин потребовал от правительства подготовить до 2028 года около 1 млн специалистов рабочих профессий, чтобы решить проблему дефицита кадров в промышленности. Помимо этого, президент заявил о необходимости модернизировать материальную и техническую базу колледжей и техникумов, а также подстроить систему профессионального образования под запросы рынка труда.

Уже в августе Генпрокуратура РФ сообщила, что российским школьникам по всей стране начали отказывать в переводе в 10-й класс, рекомендуя продолжить обучение в колледже или техникуме. По данным надзорного ведомства, руководство школ объясняет это тем, что «дальнейшее обучение проводится исключительно по профилям углубленного изучения отдельных предметов». При этом универсальные классы, в которых могли бы учиться те, кто не проходит в профильные, в школах отсутствуют. «В результате старшие классы формируются на основании индивидуального отбора, критерии которого определяются школами произвольно», — отметили в ГП.