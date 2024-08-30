USD 1.7000
EUR 1.8826
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Армения подписали важный документ
Новость дня
Азербайджан и Армения подписали важный документ

В Бразилии закрыли Твиттер

обновлено + реакция Маска
01:52 324

Владелец соцсети Х Илон Маск, комментируя в своем аккаунте решение властей Бразилии приостановить работу соцсети Х в стране, назвал его одной из беспрецедентных для XXI века атак на свободу слова.

* * *

Верховный суд Бразилии постановил, что работа соцсети X (бывший твиттер) в стране должна быть приостановлена немедленно и полностью.

В заявлении суда говорится, что запрет платформы продолжит действовать до тех пор, пока X не выполнит все судебные предписания и не оплатит все наложенные штрафы.

Ранее судья Алешандри ди Морайс, после долгого противостояния с X, дал ему 24 часа на то, чтобы назначить нового законного представителя в стране под угрозой приостановки деятельности сети. Этот срок истек вечером в четверг.

Ожидается, что в ближайшие 24 часа X станет недоступным в Бразилии. Постановление должны выполнить бразильские интернет-провайдеры.

Telegram припечатали, теперь идут за Google
Telegram припечатали, теперь идут за Google главная тема
30 августа 2024, 22:06 3375
Талибы приказали женщинам молчать и запретили фотографироваться
Талибы приказали женщинам молчать и запретили фотографироваться старый мир/новые порядки
30 августа 2024, 23:56 1504
Сенсационный факт: Израиль сдал Восточный Иерусалим Палестинскому государству
Сенсационный факт: Израиль сдал Восточный Иерусалим Палестинскому государству
30 августа 2024, 23:20 4267
Место азербайджанской женщины на кухне? Как преодолеть гендерный разрыв?
Место азербайджанской женщины на кухне? Как преодолеть гендерный разрыв? Йылдыз Дерйа Биринджиоглу комментирует для haqqin.az
30 августа 2024, 22:44 1445
Представитель Международного уголовного суда: «Путин в Монголии должен быть арестован»
Представитель Международного уголовного суда: «Путин в Монголии должен быть арестован»
30 августа 2024, 22:26 2363
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану видео
30 августа 2024, 15:27 7315
Зеленский уволил главкома ВВС Украины. Из-за крушения F-16
Зеленский уволил главкома ВВС Украины. Из-за крушения F-16 обновлено
30 августа 2024, 21:06 5270
Подписи представителей Алиева и Пашиняна. Слово за парламентами
Подписи представителей Алиева и Пашиняна. Слово за парламентами наш комментарий
30 августа 2024, 18:54 6297
Польша обвинила Украину в резне. Чем ответил Киев?
Польша обвинила Украину в резне. Чем ответил Киев? дополнено
30 августа 2024, 20:36 5637
Американский армянин изготовил бомбу для терактов против азербайджанцев
Американский армянин изготовил бомбу для терактов против азербайджанцев ... и сбежал в Ереван
30 августа 2024, 18:06 7603
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается»
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается» фото
30 августа 2024, 14:15 7787

ЭТО ВАЖНО

Telegram припечатали, теперь идут за Google
Telegram припечатали, теперь идут за Google главная тема
30 августа 2024, 22:06 3375
Талибы приказали женщинам молчать и запретили фотографироваться
Талибы приказали женщинам молчать и запретили фотографироваться старый мир/новые порядки
30 августа 2024, 23:56 1504
Сенсационный факт: Израиль сдал Восточный Иерусалим Палестинскому государству
Сенсационный факт: Израиль сдал Восточный Иерусалим Палестинскому государству
30 августа 2024, 23:20 4267
Место азербайджанской женщины на кухне? Как преодолеть гендерный разрыв?
Место азербайджанской женщины на кухне? Как преодолеть гендерный разрыв? Йылдыз Дерйа Биринджиоглу комментирует для haqqin.az
30 августа 2024, 22:44 1445
Представитель Международного уголовного суда: «Путин в Монголии должен быть арестован»
Представитель Международного уголовного суда: «Путин в Монголии должен быть арестован»
30 августа 2024, 22:26 2363
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану видео
30 августа 2024, 15:27 7315
Зеленский уволил главкома ВВС Украины. Из-за крушения F-16
Зеленский уволил главкома ВВС Украины. Из-за крушения F-16 обновлено
30 августа 2024, 21:06 5270
Подписи представителей Алиева и Пашиняна. Слово за парламентами
Подписи представителей Алиева и Пашиняна. Слово за парламентами наш комментарий
30 августа 2024, 18:54 6297
Польша обвинила Украину в резне. Чем ответил Киев?
Польша обвинила Украину в резне. Чем ответил Киев? дополнено
30 августа 2024, 20:36 5637
Американский армянин изготовил бомбу для терактов против азербайджанцев
Американский армянин изготовил бомбу для терактов против азербайджанцев ... и сбежал в Ереван
30 августа 2024, 18:06 7603
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается»
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается» фото
30 августа 2024, 14:15 7787
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться