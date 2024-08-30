В Бразилии закрыли Твиттер

Владелец соцсети Х Илон Маск, комментируя в своем аккаунте решение властей Бразилии приостановить работу соцсети Х в стране, назвал его одной из беспрецедентных для XXI века атак на свободу слова.

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Верховный суд Бразилии постановил, что работа соцсети X (бывший твиттер) в стране должна быть приостановлена немедленно и полностью.

В заявлении суда говорится, что запрет платформы продолжит действовать до тех пор, пока X не выполнит все судебные предписания и не оплатит все наложенные штрафы.

Ранее судья Алешандри ди Морайс, после долгого противостояния с X, дал ему 24 часа на то, чтобы назначить нового законного представителя в стране под угрозой приостановки деятельности сети. Этот срок истек вечером в четверг.

Ожидается, что в ближайшие 24 часа X станет недоступным в Бразилии. Постановление должны выполнить бразильские интернет-провайдеры.