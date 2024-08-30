Липсиц разбивает конспирологическую теорию Швеца: «Путин создает альтернативную финансовую систему»

В своем Youtube-канале Юрий Швец, ссылаясь на данные инсайдеров, сообщил, что руководство в Кремле планировало в начале сентября 2024 года запустить две криптовалютные биржи, чтобы привлечь на их площадки Китай и другие страны БРИКС. По словам Швеца, Москва планировала создать биржи на базе Telegram и криптовалюты Дурова ТON (Open Networks). Путин стремился обойти западные санкции посредством взаиморасчетов криптовалютой, а в перспективе создать в качестве альтернативы Федеральной резервной системе США глобальную валютную систему, в которой будут участвовать и вести расчеты все оппозиционные Западу страны.

Проживающий в эмиграции бывший сотрудник КГБ СССР Юрий Швец выступил с сенсационной версией о причинах ареста французскими спецслужбами основателя платформы Telegram Павла Дурова.

Швец сообщил, что с момента запуска дуровской криптовалюты ТОN, то есть, с мая 2020 по май 2024 года, она выросла на 6.300 процентов.

В планах Москвы по созданию децентрализованной криптовалютной системы с широким спектром применения входило также использование национальных систем платежных карт стран БРИКС. Швец напомнил, что незадолго до ареста Дурова, в Российской Федерации легализовали майнинг и все, что касается криптовалюты.

Комментируя по просьбе haqqın.az версию экс-разведчика КГБ, профессор НИУ Высшей школы экономики РФ, доктор экономических наук Игорь Липсиц, сказал, что речь идет об обычной, ничем не обоснованной конспирологической теории.

«По версии Швеца, на основе криптовалют создается альтернативная валютая система, - отметил Липсиц. – Но в составе БРИКС есть только один серьезных игрок — Китай. Все остальные - второстепенные партнеры.