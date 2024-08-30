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Липсиц разбивает конспирологическую теорию Швеца: «Путин создает альтернативную финансовую систему»

Записал: Ага Гасымлы, собкор
02:11 475

Проживающий в эмиграции бывший сотрудник КГБ СССР Юрий Швец выступил с сенсационной версией о причинах ареста французскими спецслужбами основателя платформы Telegram Павла Дурова.

В своем Youtube-канале Юрий Швец, ссылаясь на данные инсайдеров, сообщил, что руководство в Кремле планировало в начале сентября 2024 года запустить две криптовалютные биржи, чтобы привлечь на их площадки Китай и другие страны БРИКС. По словам Швеца, Москва планировала создать биржи на базе Telegram и криптовалюты Дурова ТON (Open Networks). Путин стремился обойти западные санкции посредством взаиморасчетов криптовалютой, а в перспективе создать в качестве альтернативы Федеральной резервной системе США глобальную валютную систему, в которой будут участвовать и вести расчеты все оппозиционные Западу страны.

Конспирологическая версия Швеца

Швец сообщил, что с момента запуска дуровской криптовалюты ТОN, то есть, с мая 2020 по май 2024 года, она выросла на 6.300 процентов.

В планах Москвы по созданию децентрализованной криптовалютной системы с широким спектром применения входило также использование национальных систем платежных карт стран БРИКС. Швец напомнил, что незадолго до ареста Дурова, в Российской Федерации легализовали майнинг и все, что касается криптовалюты.

Комментируя по просьбе haqqın.az версию экс-разведчика КГБ, профессор НИУ Высшей школы экономики РФ, доктор экономических наук Игорь Липсиц, сказал, что речь идет об обычной, ничем не обоснованной конспирологической теории.

«По версии Швеца, на основе криптовалют создается альтернативная валютая система, - отметил Липсиц. – Но в составе БРИКС есть только один серьезных игрок — Китай. Все остальные - второстепенные партнеры.

Игорь Липсиц не согласен

Так вот, КНР недавно утвердила законодательство, по которому все взаиморасчеты в криптовалюте приравниваются к отмыванию денег и караются уголовной ответственностью. Так что, представить, что Китай ради помощи России готов нарушить собственное законодательство и включиться в расчеты на базе TON или какой-то другой криптовалютной биржи, было бы полным абсурдом».

По словам эксперта, для таких огромных сумм во внешнеторговом обороте, которыми оперирует Россия, использование криптовалютных расчетов — крайне сложная история, из которого вряд ли что-то может получиться. К тому же, все потоки в криптовалюте тщательно отлеживаются, а для Китая, являющегося главным экономическим партнером Москвы, расчеты в криптовалюте категорически неприемлемы, поскольку Пекину важно контролировать курс юаня, а любые параллельные финансовые системы разрушают денежную целостность китайской национальной валюты.  

«Другое дело, что Дуров раздражает чиновников и бюрократическую систему Запада тем, что стремится создать некую альтернативную информационную систему, - отметил Игорь Липсиц. – И вот этого вполне достаточно, чтобы его ненавидели. Не случайно, война с основателем базы Telegram идет уже довольно давно».

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