USD 1.7000
EUR 1.8826
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Армения подписали важный документ
Новость дня
Азербайджан и Армения подписали важный документ

Разрешили ли США Украине бить по России? Остин: «Не ошибайтесь!»

02:19 475

Министр обороны США Ллойд Остин отметил непреклонную приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины во время сегодняшней встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Пентагоне.

Об этом сообщает сайт Минобороны США.

"Разрешите мне прояснить, что никогда нельзя нацеливаться на гражданских лиц, и устойчивость Украины поможет ей победить агрессию и зверства Путина", - сказал Остин.

Он добавил, что украинские силы продолжают оставаться непоколебимыми.

"Они продолжают отражать штурм Кремля и наносить большие потери российским оккупантам. Следовательно, не ошибайтесь, Соединенные Штаты не откажутся от нашей поддержки свободной и суверенной Украины", – сказал он.

Умеров и Остин в Вашингтоне

В Пентагоне напомнили, что на следующей неделе в Германии пройдет очередное заседание в формате "Раммштайн".

Остин сказал, что на встрече партнеры постараются удовлетворить неотложные потребности Украины на поле боя, включая возможности противовоздушной обороны для отражения российских беспилотников и ракетных атак.

Как сообщалось ранее, на этой неделе глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров стремились убедить Соединенные Штаты снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России.

Умеров по результатам встречи с Остином ничего не сообщил по теме разрешения на удары по РФ.

Telegram припечатали, теперь идут за Google
Telegram припечатали, теперь идут за Google главная тема
30 августа 2024, 22:06 3376
Талибы приказали женщинам молчать и запретили фотографироваться
Талибы приказали женщинам молчать и запретили фотографироваться старый мир/новые порядки
30 августа 2024, 23:56 1504
Сенсационный факт: Израиль сдал Восточный Иерусалим Палестинскому государству
Сенсационный факт: Израиль сдал Восточный Иерусалим Палестинскому государству
30 августа 2024, 23:20 4267
Место азербайджанской женщины на кухне? Как преодолеть гендерный разрыв?
Место азербайджанской женщины на кухне? Как преодолеть гендерный разрыв? Йылдыз Дерйа Биринджиоглу комментирует для haqqin.az
30 августа 2024, 22:44 1446
Представитель Международного уголовного суда: «Путин в Монголии должен быть арестован»
Представитель Международного уголовного суда: «Путин в Монголии должен быть арестован»
30 августа 2024, 22:26 2363
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану видео
30 августа 2024, 15:27 7315
Зеленский уволил главкома ВВС Украины. Из-за крушения F-16
Зеленский уволил главкома ВВС Украины. Из-за крушения F-16 обновлено
30 августа 2024, 21:06 5271
Подписи представителей Алиева и Пашиняна. Слово за парламентами
Подписи представителей Алиева и Пашиняна. Слово за парламентами наш комментарий
30 августа 2024, 18:54 6298
Польша обвинила Украину в резне. Чем ответил Киев?
Польша обвинила Украину в резне. Чем ответил Киев? дополнено
30 августа 2024, 20:36 5637
Американский армянин изготовил бомбу для терактов против азербайджанцев
Американский армянин изготовил бомбу для терактов против азербайджанцев ... и сбежал в Ереван
30 августа 2024, 18:06 7604
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается»
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается» фото
30 августа 2024, 14:15 7787

ЭТО ВАЖНО

Telegram припечатали, теперь идут за Google
Telegram припечатали, теперь идут за Google главная тема
30 августа 2024, 22:06 3376
Талибы приказали женщинам молчать и запретили фотографироваться
Талибы приказали женщинам молчать и запретили фотографироваться старый мир/новые порядки
30 августа 2024, 23:56 1504
Сенсационный факт: Израиль сдал Восточный Иерусалим Палестинскому государству
Сенсационный факт: Израиль сдал Восточный Иерусалим Палестинскому государству
30 августа 2024, 23:20 4267
Место азербайджанской женщины на кухне? Как преодолеть гендерный разрыв?
Место азербайджанской женщины на кухне? Как преодолеть гендерный разрыв? Йылдыз Дерйа Биринджиоглу комментирует для haqqin.az
30 августа 2024, 22:44 1446
Представитель Международного уголовного суда: «Путин в Монголии должен быть арестован»
Представитель Международного уголовного суда: «Путин в Монголии должен быть арестован»
30 августа 2024, 22:26 2363
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану видео
30 августа 2024, 15:27 7315
Зеленский уволил главкома ВВС Украины. Из-за крушения F-16
Зеленский уволил главкома ВВС Украины. Из-за крушения F-16 обновлено
30 августа 2024, 21:06 5271
Подписи представителей Алиева и Пашиняна. Слово за парламентами
Подписи представителей Алиева и Пашиняна. Слово за парламентами наш комментарий
30 августа 2024, 18:54 6298
Польша обвинила Украину в резне. Чем ответил Киев?
Польша обвинила Украину в резне. Чем ответил Киев? дополнено
30 августа 2024, 20:36 5637
Американский армянин изготовил бомбу для терактов против азербайджанцев
Американский армянин изготовил бомбу для терактов против азербайджанцев ... и сбежал в Ереван
30 августа 2024, 18:06 7604
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается»
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается» фото
30 августа 2024, 14:15 7787
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться