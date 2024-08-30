Разрешили ли США Украине бить по России? Остин: «Не ошибайтесь!»

Министр обороны США Ллойд Остин отметил непреклонную приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины во время сегодняшней встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Пентагоне.

Об этом сообщает сайт Минобороны США.

"Разрешите мне прояснить, что никогда нельзя нацеливаться на гражданских лиц, и устойчивость Украины поможет ей победить агрессию и зверства Путина", - сказал Остин.

Он добавил, что украинские силы продолжают оставаться непоколебимыми.

"Они продолжают отражать штурм Кремля и наносить большие потери российским оккупантам. Следовательно, не ошибайтесь, Соединенные Штаты не откажутся от нашей поддержки свободной и суверенной Украины", – сказал он.