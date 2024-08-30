Разрешили ли США Украине бить по России? Остин: «Не ошибайтесь!»
Министр обороны США Ллойд Остин отметил непреклонную приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины во время сегодняшней встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Пентагоне.
Об этом сообщает сайт Минобороны США.
"Разрешите мне прояснить, что никогда нельзя нацеливаться на гражданских лиц, и устойчивость Украины поможет ей победить агрессию и зверства Путина", - сказал Остин.
Он добавил, что украинские силы продолжают оставаться непоколебимыми.
"Они продолжают отражать штурм Кремля и наносить большие потери российским оккупантам. Следовательно, не ошибайтесь, Соединенные Штаты не откажутся от нашей поддержки свободной и суверенной Украины", – сказал он.
В Пентагоне напомнили, что на следующей неделе в Германии пройдет очередное заседание в формате "Раммштайн".
Остин сказал, что на встрече партнеры постараются удовлетворить неотложные потребности Украины на поле боя, включая возможности противовоздушной обороны для отражения российских беспилотников и ракетных атак.
Как сообщалось ранее, на этой неделе глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров стремились убедить Соединенные Штаты снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России.
Умеров по результатам встречи с Остином ничего не сообщил по теме разрешения на удары по РФ.