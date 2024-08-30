И Джасур Ибадлы стал чемпионом мира по дзюдо
Азербайджанские дзюдоисты продолжают успешное выступление на юношеском чемпионате мира в столице Перу Лиме.
Сегодня золотую медаль завоевал Джасур Ибадлы. В весовой категории до 73 кг он одолел дзюдоистов из Перу, США, Чехии, Узбекистана, Франции и России.
Для 17-летнего Джасура это первая медаль на чемпионатах мира. Ранее он становился бронзовым призером юношеского чемпионата Европы.
Также сегодня бронзовую медаль взял Мехти Аббасов (81 кг). Победив соперников из Италии и Германии, он проиграл в четвертьфинале россиянину, а в утешительной сетке заставил капитулировать литовца и бельгийца.
Напомним, в первый день соревнований Нихад Мамишов завоевал золото в весовой категории до 55 кг и стал первым в истории Азербайджана 2-кратным чемпионом мира по дзюдо. А Магомедали Хусиев (50 кг) удостоился бронзы.
Таким образом, у Азербайджана на нынешнем чемпионате мира уже два золота и две бронзы. Всего в Перу прибыли семь азербайджански дзюдоистов.
Напомним, на прошлогоднем чемпионате мира в Хорватии сборная Азербайджана, завоевав 2 золота, 3 серебра и 3 бронзы, впервые в истории заняла 1-е место в общем зачете, опередив даже Японию. Но в Загребе наша команда была в два раза обширнее и состояла из 15 дзюдоистов и дзюдоисток.