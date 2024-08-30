И Джасур Ибадлы стал чемпионом мира по дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты продолжают успешное выступление на юношеском чемпионате мира в столице Перу Лиме.

Сегодня золотую медаль завоевал Джасур Ибадлы. В весовой категории до 73 кг он одолел дзюдоистов из Перу, США, Чехии, Узбекистана, Франции и России.

Для 17-летнего Джасура это первая медаль на чемпионатах мира. Ранее он становился бронзовым призером юношеского чемпионата Европы.

Также сегодня бронзовую медаль взял Мехти Аббасов (81 кг). Победив соперников из Италии и Германии, он проиграл в четвертьфинале россиянину, а в утешительной сетке заставил капитулировать литовца и бельгийца.