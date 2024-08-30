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Азербайджан и Армения подписали важный документ

И Джасур Ибадлы стал чемпионом мира по дзюдо

ФОТО
Эльмир Алиев, отдел спорта
03:08 117

Азербайджанские дзюдоисты продолжают успешное выступление на юношеском чемпионате мира в столице Перу Лиме.

Сегодня золотую медаль завоевал Джасур Ибадлы. В весовой категории до 73 кг он одолел дзюдоистов из Перу, США, Чехии, Узбекистана, Франции и России.

Для 17-летнего Джасура это первая медаль на чемпионатах мира. Ранее он становился бронзовым призером юношеского чемпионата Европы.

Также сегодня бронзовую медаль взял Мехти Аббасов (81 кг). Победив соперников из Италии и Германии, он проиграл в четвертьфинале россиянину, а в утешительной сетке заставил капитулировать литовца и бельгийца.

Напомним, в первый день соревнований Нихад Мамишов завоевал золото в весовой категории до 55 кг и стал первым в истории Азербайджана 2-кратным чемпионом мира по дзюдо. А Магомедали Хусиев (50 кг) удостоился бронзы.

Таким образом, у Азербайджана на нынешнем чемпионате мира уже два золота и две бронзы. Всего в Перу прибыли семь азербайджански дзюдоистов.

Напомним, на прошлогоднем чемпионате мира в Хорватии сборная Азербайджана, завоевав 2 золота, 3 серебра и 3 бронзы, впервые в истории заняла 1-е место в общем зачете, опередив даже Японию. Но в Загребе наша команда была в два раза обширнее и состояла из 15 дзюдоистов и дзюдоисток.

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