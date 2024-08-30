Украинцы разгромили еще одну российскую военную колонну

Как пишет издание Wall Street Journal, Курская операция удивила не только россиян, но и самих украинских военных: «Дерзкое наступление под Курском ошеломило РФ, украинцы преодолели слабую пограничную оборону и быстро захватили около 100 населенных пунктов в области. Однако даже для участвующих в наступлении солдат ВСУ операция стала неожиданностью».

В статье отмечают, что архитектор операции Сырский умеет действовать необычно и внезапно, что доказывает и наступление под Харьковом в 2022 году, и Курская операция, которая получила всеобщее признание за ее планирование, секретность и скорость.

«Сильная сторона Сырского в том, что он генерал, который может действовать необычно, внезапно, неожиданно для противника. Он знает, что у нас нет паритета, и мы не можем идти лоб в лоб, поэтому использует хитрость и любое наше преимущество», - сказал бывший советник главнокомандующего Сергей Череватый.

Теперь Украина, пользуясь неготовностью России, наносит удары в глубокий тыл и препятствует российским военным операциям, благодаря созданной буферной зоне. Но проблемой остается продолжающееся наступление ВС РФ на Покровском направлении, ведь россияне не перебросили войска оттуда для прикрытия Курска, отмечают журналисты.