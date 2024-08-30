Пропал российский вертолет с десятками людей на борту
11:13 2108
Вертолет Ми-8 пропал на Камчатке, заявили российским журналистам в экстренных службах. На борту находится экипаж из трех человек.
Воздушное судно выполняло маршрут вулкан Вачкажец—село Николаевка. В назначенное время вертолет не приземлился в пункте назначения и не выходит на связь. По данным телеграм-каналов, вертолет принадлежит «Витязь Аэро». Экипаж состоит из двух пилотов и бортинженера.
На борту пропавшего вертолета, предварительно, было 22 человека, сообщает Росавиация.
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