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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются

Отдел информации
10:55 2697

В преддверии ноябрьского саммита COP29 в Баку среди стран-участников Парижского климатического соглашения продолжаются ожесточенные споры о распределении средств на борьбу с глобальными изменениями климата.

По данным Reuters, с момента завершения прошлогоднего саммита COP28 в Дубае позиции стран по выполнению достигнутых тогда договоренностей остаются диаметрально противоположными.

Согласно достигнутому на COP28 соглашению, страны, подписавшие Парижское климатическое соглашение, должны будут ежегодно выделять 1,1 триллиона долларов в период с 2025 по 2029 год на сокращение выбросов углерода в атмосферу. Однако пока неясно, как будет распределена эта огромная сумма и из каких источников она поступит. Эти ключевые вопросы планируется обсудить на саммите в Баку.

Нужно очень много денег. Откуда их взять, пока неясно

В опубликованном 29 августа документе климатической организации ООН подробно описаны разногласия, которые обостряются среди стран по мере приближения саммита.

Документ предлагает семь вариантов возможного соглашения на COP29, каждый из которых отражает позиции разных стран. Новая цель предполагает замену текущего обязательства богатых стран ежегодно выделять развивающимся государствам 100 миллиардов долларов на климатическое финансирование.

Уязвимые и развивающиеся страны настаивают на том, чтобы увеличить эту цель значительно выше 100 миллиардов долларов. В то же время доноры, такие как Канада и страны Европейского союза, указывают на ограниченные национальные бюджеты, утверждая, что резкое увеличение государственного финансирования нереалистично.

Один из предложенных вариантов предполагает, что развитые страны будут ежегодно предоставлять гранты на сумму 441 миллиард долларов, а также мобилизовывать 1,1 триллиона долларов ежегодно из всех возможных источников, включая частное финансирование, с 2025 по 2029 год. Этот сценарий отражает позицию арабских стран.

Другая опция, поддерживаемая ЕС, предполагает установление глобальной цели по климатическому финансированию на уровне более 1 триллиона долларов в год, включая внутренние инвестиции стран и частные средства. При этом основная часть финансирования должна поступать от стран с высоким уровнем выбросов и значительным экономическим потенциалом.

ЕС также требует, чтобы Китай, являющийся крупнейшим загрязнителем планеты и второй по величине экономикой, внес свой вклад в финансирование мер по борьбе с изменением климата. Однако Китай, классифицируемый ООН как развивающаяся страна на основании системы, разработанной еще в 1990-х годах, категорически отвергает идею о том, что он должен нести финансовую ответственность в этом вопросе.

Переговорщики ожидают, что вопрос о том, кто будет финансировать климатические меры, станет главным камнем преткновения на пути к заключению финансового соглашения на COP29.

Еще один предложенный вариант, отражающий позицию Канады, предполагает пересмотр списка стран-доноров, основываясь на их уровне выбросов на душу населения и доходе. Этот шаг может добавить в список доноров такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Катар и другие.

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