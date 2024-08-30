Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются

В преддверии ноябрьского саммита COP29 в Баку среди стран-участников Парижского климатического соглашения продолжаются ожесточенные споры о распределении средств на борьбу с глобальными изменениями климата. По данным Reuters, с момента завершения прошлогоднего саммита COP28 в Дубае позиции стран по выполнению достигнутых тогда договоренностей остаются диаметрально противоположными. Согласно достигнутому на COP28 соглашению, страны, подписавшие Парижское климатическое соглашение, должны будут ежегодно выделять 1,1 триллиона долларов в период с 2025 по 2029 год на сокращение выбросов углерода в атмосферу. Однако пока неясно, как будет распределена эта огромная сумма и из каких источников она поступит. Эти ключевые вопросы планируется обсудить на саммите в Баку.

В опубликованном 29 августа документе климатической организации ООН подробно описаны разногласия, которые обостряются среди стран по мере приближения саммита. Документ предлагает семь вариантов возможного соглашения на COP29, каждый из которых отражает позиции разных стран. Новая цель предполагает замену текущего обязательства богатых стран ежегодно выделять развивающимся государствам 100 миллиардов долларов на климатическое финансирование. Уязвимые и развивающиеся страны настаивают на том, чтобы увеличить эту цель значительно выше 100 миллиардов долларов. В то же время доноры, такие как Канада и страны Европейского союза, указывают на ограниченные национальные бюджеты, утверждая, что резкое увеличение государственного финансирования нереалистично. Один из предложенных вариантов предполагает, что развитые страны будут ежегодно предоставлять гранты на сумму 441 миллиард долларов, а также мобилизовывать 1,1 триллиона долларов ежегодно из всех возможных источников, включая частное финансирование, с 2025 по 2029 год. Этот сценарий отражает позицию арабских стран.