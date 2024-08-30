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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Трамп призвал дружить с Россией

11:59 254

Выстраивание хороших отношений с Россией — хороший и разумный подход, заявил экс-президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Пенсильвании.

«Я был добр к России. Но вы знаете, что ладить с Россией — это хорошо, а не плохо, помните, что ладить с этими людьми — это хорошо, а не плохо, это разумно», — сказал он.

Кроме того, Трамп призвал американцев вместе бороться за безопасность границ и окончание «бесконечных войн за рубежом». «Мы объединяем усилия, чтобы победить коррупцию в правительстве, восстановить справедливость», — добавил он.

Трамп ранее неоднократно рассказывал, что поддерживал с российским президентом Владимиром Путиным хорошие отношения, когда занимал высший пост в США. «Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня», — заявил политик в августе.

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