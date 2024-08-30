Азербайджанская нефть резко выросла в цене

Политический кризис, разразившийся на этой неделе в Ливии, привел к значительному росту цен на азербайджанскую нефть марки Azeri Light. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на трейдеров, остановка добычи нефти из-за конфликта между правительствами в Триполи и Бенгази усилила напряженность на рынке, что, в свою очередь, повысило спрос на азербайджанскую нефть, имеющую схожие характеристики с ливийской. Нефтяная блокада в Ливии началась в понедельник на фоне конфликта между восточными и западными властями, возникшего из-за смены главы Центробанка. Как сообщили трейдеры, одновременно сократились до 30 центов за баррель к эталону Brent скидки на казахскую смесь CPC. Обычно этот сорт продается с более широким дисконтом, который в начале августа достигал около минус двух долларов за баррель.

В свою очередь, премии на азербайджанскую нефть BTC выросли выше 4 долларов за баррель, достигнув отметки, близкой к 4,50 доллара, по сравнению с двумя долларами в начале месяца. Легкая нефть марки CPC Blend, закупаемая, в основном, у казахстанских нефтедобытчиков, отправляется из российского порта Южная Озереевка на Черном море. Что же касается нефти, которая транспортируется по трубопроводу BTC, то она добывается на месторождениях Азербайджана и поставляется по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан для отгрузки в порту Джейхан на Средиземном море. Как уже говорилось, кризис между правительством национального согласия Ливии, сторонниками которого являются ООН и НАТО, и правительством Бенгази, поддерживаемым фельдмаршалом Халифой Хафтаром, возник из-за того, что правительство национального согласия без согласования с властями Бенгази сместило главу Центрального банка Садика аль-Кабира. В ответ на это правительство Бенгази, которое контролирует восточную часть Ливии и подчиняется Палате представителей, приостановило 26 августа добычу нефти, сократив производство на 500 тысяч баррелей в сутки. 29 августа были закрыты очередные терминалы и, по данным консалтинговой компании Rapidan Energy Group, ситуация может ухудшиться, что приведет к потере на мировом рынке до одного миллиона баррелей в день, что составляет около одного процента глобальных поставок. До 2023 года в Ливии действовали два Центральных банка — в Триполи и Эль-Байде. Однако 6 декабря 2021 года на встрече между Садиком аль-Кабиром, возглавлявшим банк в Триполи, и Али аль-Хибри, руководившим банком в Эль-Байде, было достигнуто соглашение о слиянии. 20 января 2023 года был запущен процесс четырехэтапного слияния под надзором Deloitte, который завершился 20 августа 2023 года, после чего Объединенный Центральный банк получил контроль не только над денежно-кредитной системой Ливии, но и над миллиардами долларов нефтяных доходов. Однако 18 августа 2024 года банк приостановил работу из-за похищения директора управления информационных технологий Мусаба Мусаллима. Работа была возобновлена 19 августа, однако смена руководителя, которому доверяли в Бенгази, вызвала недовольство в парламенте.

Парламент Ливии, которому подчиняется «Ливийская национальная армия» под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, уже назвал смену главы Центрального банка незаконным шагом со стороны политических партий, не обладающих легитимностью. По мнению Bloomberg, текущие события подрывают договоренности 2021 года, достигнутые при посредничестве ООН, которая пыталась примирить два соперничающих лагеря в Ливии. «Даже если удастся достичь компромисса по вопросу контроля над Центральным банком, похоже, что хрупкое соглашение, обеспечивавшее в последние годы нефтяному сектору Ливии относительную стабильность, разрушается. К 2025 году добыча, вероятно, станет менее стабильной и более подверженной перебоям», - сказал в интервью агентству Bloomberg Ричард Бронз, глава отдела геополитики в консалтинговой компании Energy Aspects Ltd.