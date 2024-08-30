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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

В Иране заявили, что их войска не находятся в Украине

12:23 1224

Официальный представитель МИД Нассер Канаани, комментируя обвинения СБУ и офиса генпрокурора Украины о причастности генерала КСИР к обучению российских военнослужащих применению беспилотников на территории Украины, заявил, что Иран «против любой войны», а «споры» между Россией и Украиной нужно прекратить «мирным путем».

«Такие безосновательные обвинения делаются с конкретными политическими мотивами и целями, отметив, что обвинения противоречат принципиальному подходу Ирана к конфликту в Украине», - добавил он.

Заявление Канаани последовало после того, как генеральный прокурор Украины сообщил о возбуждении уголовного дела против генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по подозрению в помощи России в войне и военных преступлениях против Украины.

Андрей Костин заявил, что в ходе расследования было установлено, что в период с июля по август 2022 года российские военные представители достигли соглашения с Ираном о покупке ударных дронов Shahed-136 и Mohajer-6, а также сопутствующего оборудования.

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