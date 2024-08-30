Кровавое нападение на больницу в Стамбуле

В Стамбуле произошло вооруженное нападение на больницу, в результате чего были ранены пять человек. Об этом 31 августа сообщает телеканал TRT Haber.

Выстрелы прозвучали в отделении неотложной помощи, неизвестные открыли огонь по находившимся там людям. В результате нападения пострадали полицейский, представитель жандармерии, сотрудник охранной фирмы и двое гражданских лиц. Состояние здоровья раненых не вызывает опасений, передает телеканал.

Кроме того, было повреждено здание медицинского учреждения и машина скорой помощи. В настоящее время идет поиск злоумышленников. Уточняется, что был найден брошенный ими автомобиль.