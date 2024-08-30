Пашинян хочет встретиться с Алиевым на границе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что готов встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе двух стран для продолжения переговоров.

Пашинян также заявил, что Ереван на данном этапе предпочитает прямые переговоры с Баку.

Армянский премьер упомянул вчерашнее подписание Положения о совместной деятельности армянской и азербайджанской комиссий по делимитации границы и сказал, что следует сориентироваться в этом направлении. При этом Пашинян подчеркнул, что не исключает и другие, многосторонние форматы.