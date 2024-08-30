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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Четыре олимпийских чемпиона на открытии нового центра дзюдо в Гусаре

ФОТО
Отдел спорта
13:06 2145

30 августа по инициативе Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) в Гусаре открылся новый Центр подготовки дзюдоистов.

В церемонии открытия приняли участие олимпийские чемпионы Назим Гусейнов, Эльнур Мамедли, Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев, а также представители Федерации дзюдо Азербайджана и другие официальные лица. Они ознакомились с условиями, созданными в Центре.

Он занимает площадь в 520 кв.м. и включает в себя залы для занятий дзюдо и физической подготовки, площадью 250 кв.м. Основной зал оборудован татами немецкой компании Zebra, которая является официальным поставщиком Международной федерации дзюдо. Зал для физподготовки также полностью оснащен всем необходимым. 

В здании есть зал ожидания, тренерская комната, раздевалки. Кроме того, вокруг Центра были проведены масштабные работы по благоустройству территории.

Развитие дзюдо в регионах и улучшение инфраструктуры являются одним из основных направлений в работе Федерации дзюдо Азербайджана. В 2022-2024-х годах ACF открыла залы дзюдо в Гяндже, Агстафе, Загатале, Геранбое, селе Агалы Зангиланского района, Сабирабаде, Зиря и Сумгаите.

Как заявил исполнительный вице-президент Федерации Рашад Расуллу, для ACF крайне важно улучшение материально-технической базы в регионах и развитие дзюдо в целом по стране.

«Это основное направление нашей деятельности, - говорит он. - С 2022 года 90 спортивных залов в Баку и регионах получили от Федерации около 6500 татами, а 1300 юным спортсменам предоставлена возможность тренироваться бесплатно. В ближайшем будущем залы для дзюдо будут открыты и в других регионах. Работа в данном направлении ведется по принятой Федерацией программе. Особый акцент делаем на регионах с большим потенциалом, где до сих пор не было секций дзюдо. В наших планах на ближайшее время строительство новых залов в Джалилабаде, Шабране, Имишли и в других регионах».

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