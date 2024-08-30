Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в высших кругах страны пока нет решения по поводу приезда на COP29, который пройдет 11-22 ноября 2024 года в Баку.

«Мы примем решение в надлежащее время. Сейчас у нас нет решения. Общая ситуация, процессы, атмосфера, конечно же, не могут не влиять на это решение.

Но если сейчас говорить теоретически, то теоретически никакое решение исключать нельзя, все зависит от ситуации и оценки ситуации, что повлияет на наше решение», - сказал глава армянского правительства.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в рамках Второго Шушинского глобального медиафорума 21 июля 2024 года сообщил журналистам, что президент COP29 Мухтар Бабаев направил письмо с официальным приглашением министру иностранных дел Армении.