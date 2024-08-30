В Армении назвали основу делимитации с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что Алма-Атинская декларация 1991 года лежит в основе процесса делимитации и демаркации границы на всех участках границы.

23 апреля 2024 года после восьмой встречи комиссий двух стран по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном впервые начался процесс делимитации границы. Процесс начался на территории вокруг четырёх азербайджанских деревень (Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызылхаджилы Газахского района) близ границы, которые несколько дней назад до этого Армения вернула Азербайджану.

29 апреля 2024 в правительствах Азербайджана и Армении сообщили, что больше половины работ по уточнению координат на азербайджано-армянской границе выполнено, там установлено 35 пограничных столбов.