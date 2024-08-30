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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Нетаньяху приносит заложников в жертву

13:25 1041

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил министру обороны Израиля Йоаву Галанту, что он отдает приоритет сохранению израильских войск в Филадельфийском коридоре, а не спасению жизней оставшихся заложников в секторе Газа, пишет The Times of Israel.

Этот эпизод стал еще одним свидетельством раскола между канцелярией премьера и военным кабинетом страны, подчеркивает издание.

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