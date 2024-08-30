Нетаньяху приносит заложников в жертву

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил министру обороны Израиля Йоаву Галанту, что он отдает приоритет сохранению израильских войск в Филадельфийском коридоре, а не спасению жизней оставшихся заложников в секторе Газа, пишет The Times of Israel.

Этот эпизод стал еще одним свидетельством раскола между канцелярией премьера и военным кабинетом страны, подчеркивает издание.