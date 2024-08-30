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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Россия заявила о прорыве фронта

обновлено 14:41
14:41 4558

Оборона ВСУ под Покровском "прорвана, сопротивление практически не оказывается", - заявили ТАСС источники в Минобороны России.

"Противник практически не сопротивляется, с позиций уходит быстро - местами с первыми накатами. На этом направлении их оборона прорвана", - сказал источник агентства в силовых структурах. Он добавил, что "большинство населенных пунктов на покровском направлении не были готовы к обороне".

*** 13:28

Российская армия в Украине уже остановлена, она продвигается лишь в Донецком направлении, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Между тем Минобороны РФ заявило о захвате населенного пункта Кирово в Донецкой области.

Как пишет Forbes, Украина перебросила под Покровск одну из немногих своих наступательных бригад. Речь идет о бригаде Нацгвардии «Кара-Даг», численностью около 2000 человек.

«Перемещение бригады с ее обычных позиций на юге Украины на незнакомое поле боя на востоке подчеркивает срочность проблем Украины между Авдеевкой и Покровском.

Когда продвижение россиян в августе ускорилось, Генеральный штаб в Киеве, наконец, что-то с этим сделал. Он направил на Покровское направление часть подкрепления, чтобы присоединиться к полудесятку механизированных, десантно-штурмовых бригад и бригад Нацгвардии, которые уже были на этом направлении», - говорится в сообщении.

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