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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Пашинян предлагает Азербайджану установить дипотношения

13:52 2924

Армения предлагает Азербайджану подписать и ратифицировать уже согласованные пункты мирного договора и работать дальше над остальными, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, это позволит установить дипломатические отношения, что значительно облегчит урегулирование других вопросов.

«В окончательном варианте мирного договора 17 статей, из которых 13 согласованы, включая предисловие. Большинство формулировок статей согласованы. Наше предложение состоит в том, чтобы взять все согласованные статьи и на основании этого подписать мирный договор.

Мы считаем это необходимым, поскольку в этих статьях согласованы все основные принципы договора. Подписать и ратифицировать, а остальные вопросы продолжать согласовывать», - добавил армянский премьер.

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