Американская армия схлестнулась с ИГИЛ в иракской пустыне

Военные США и Ирака провели совместную операцию против боевиков «Исламского государства» на западе страны, в результате которой погибли по меньшей мере 15 человек и семь американских солдат получили ранения, сообщает Associated Press.

Центральное командование Вооруженных сил США утверждает, что боевики были хороши вооружены, оснащены гранатами и имели в своих рядах террористов-смертников во время нападения в четверг, которое, по данным иракских сил, произошло в пустыне Анбар.

«Эта операция была нацелена на лидеров ИГИЛ, чтобы нарушить и ослабить способность ИГИЛ планировать, организовывать и проводить атаки против граждан Ирака, а также граждан США, союзников и партнеров в регионе и за его пределами», - говорится в сообщении Центрального командования. «Иракские силовые структуры продолжают изучать захваченные во время рейда объекты».

«Воздушные удары были нацелены на укрытия, после чего последовала воздушная операция.

Среди погибших были ключевые лидеры ИГИЛ», - сообщило иракское военное ведомство, не уточняя их имена. «Все укрытия, оружие и логистическая поддержка были уничтожены, взрывные пояса безопасно обезврежены, а важные документы, удостоверения личности и средства связи были изъяты», - говорится в заявлении иракской армии.

Официальный представитель Пентагона сообщил Associated Press на условиях анонимности, что в ходе рейда пять американских военнослужащих получили ранения, еще двое пострадали в небоевых условиях.