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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Дуров признался в связях с французскими спецслужбами

14:15 2190

Глава Telegram Павел Дуров на допросе заявил, что поддерживал связи с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции, в частности встречался с ними в Дубае, пишет газета Libération.

«Дуров в рамках борьбы с терроризмом открыл официальный канал связи с DGSI с горячей линией и специальным адресом электронной почты», - отмечает издание. По его словам, обмен информацией по этим каналам позволил предотвратить несколько терактов.

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