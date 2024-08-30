Дуров признался в связях с французскими спецслужбами

Глава Telegram Павел Дуров на допросе заявил, что поддерживал связи с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции, в частности встречался с ними в Дубае, пишет газета Libération.

«Дуров в рамках борьбы с терроризмом открыл официальный канал связи с DGSI с горячей линией и специальным адресом электронной почты», - отмечает издание. По его словам, обмен информацией по этим каналам позволил предотвратить несколько терактов.