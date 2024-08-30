USD 1.7000
EUR 1.8826
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Армения подписали важный документ
Новость дня
Азербайджан и Армения подписали важный документ

Путин заставляет Швейцарию отказаться от 500-летнего нейтралитета

14:29 1471

Минобороны Швейцарии рекомендовали отказаться от нейтралитета, который страна сохраняет 500 лет, пишет газета Politico. По данным издания, в Швейцарии опубликовали доклад экспертной рабочей группы по вопросам безопасности, которая работала над ним с июля 2023 года по заказу Министерства обороны республики.

Издание отмечает, что «опасения по поводу того, что президент России Владимир Путин представляет опасность для всей Европы, — побуждает страну переосмыслить свою оборонную позицию».

Из-за «резкого ухудшения обстановки в Европе» авторы призывают швейцарское правительство пересмотреть концепцию нейтралитета в сторону углубления военного сотрудничества с НАТО и ЕС. Эти выводы будут учтены в новой стратегии безопасности Швейцарии, которая будет принята в 2025 году.

Кто Варданяна отправил в Карабах?
Кто Варданяна отправил в Карабах?
15:08 1624
Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку
Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку
13:08 3708
Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются
Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются
10:55 6818
Пашинян предлагает Азербайджану установить дипотношения
Пашинян предлагает Азербайджану установить дипотношения
13:52 2928
Дуров признался в связях с французскими спецслужбами
Дуров признался в связях с французскими спецслужбами
14:15 2197
Россия заявила о прорыве фронта
Россия заявила о прорыве фронта обновлено 14:41
14:41 4571
В Армении назвали основу делимитации с Азербайджаном
В Армении назвали основу делимитации с Азербайджаном
13:16 3058
Четыре олимпийских чемпиона на открытии нового центра дзюдо в Гусаре
Четыре олимпийских чемпиона на открытии нового центра дзюдо в Гусаре ФОТО
13:06 2150
Ожесточенные бои. Россияне наступают, украинцы отбиваются
Ожесточенные бои. Россияне наступают, украинцы отбиваются последнее обновление
00:35 18461
Азербайджанская нефть резко выросла в цене
Азербайджанская нефть резко выросла в цене из-за фельдмаршала Хафтара
12:15 4031
Подписи представителей Алиева и Пашиняна. Слово за парламентами
Подписи представителей Алиева и Пашиняна. Слово за парламентами наш комментарий; все еще актуально
30 августа 2024, 18:54 8810

ЭТО ВАЖНО

Кто Варданяна отправил в Карабах?
Кто Варданяна отправил в Карабах?
15:08 1624
Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку
Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку
13:08 3708
Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются
Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются
10:55 6818
Пашинян предлагает Азербайджану установить дипотношения
Пашинян предлагает Азербайджану установить дипотношения
13:52 2928
Дуров признался в связях с французскими спецслужбами
Дуров признался в связях с французскими спецслужбами
14:15 2197
Россия заявила о прорыве фронта
Россия заявила о прорыве фронта обновлено 14:41
14:41 4571
В Армении назвали основу делимитации с Азербайджаном
В Армении назвали основу делимитации с Азербайджаном
13:16 3058
Четыре олимпийских чемпиона на открытии нового центра дзюдо в Гусаре
Четыре олимпийских чемпиона на открытии нового центра дзюдо в Гусаре ФОТО
13:06 2150
Ожесточенные бои. Россияне наступают, украинцы отбиваются
Ожесточенные бои. Россияне наступают, украинцы отбиваются последнее обновление
00:35 18461
Азербайджанская нефть резко выросла в цене
Азербайджанская нефть резко выросла в цене из-за фельдмаршала Хафтара
12:15 4031
Подписи представителей Алиева и Пашиняна. Слово за парламентами
Подписи представителей Алиева и Пашиняна. Слово за парламентами наш комментарий; все еще актуально
30 августа 2024, 18:54 8810
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться