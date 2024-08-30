Путин заставляет Швейцарию отказаться от 500-летнего нейтралитета

Минобороны Швейцарии рекомендовали отказаться от нейтралитета, который страна сохраняет 500 лет, пишет газета Politico. По данным издания, в Швейцарии опубликовали доклад экспертной рабочей группы по вопросам безопасности, которая работала над ним с июля 2023 года по заказу Министерства обороны республики.

Издание отмечает, что «опасения по поводу того, что президент России Владимир Путин представляет опасность для всей Европы, — побуждает страну переосмыслить свою оборонную позицию».

Из-за «резкого ухудшения обстановки в Европе» авторы призывают швейцарское правительство пересмотреть концепцию нейтралитета в сторону углубления военного сотрудничества с НАТО и ЕС. Эти выводы будут учтены в новой стратегии безопасности Швейцарии, которая будет принята в 2025 году.