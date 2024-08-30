Пашинян: Армения заморозила связи с ОДКБ

Армения на данный момент заморозила свое участие во всех органах ОДКБ и пока не собирается принимать другие решения, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Мы заморозили нашу деятельность во всех органах ОДКБ и считаем это достаточным на этом этапе. Сейчас мы не видим необходимости принимать другое решение, но это не значит, что мы не примем другое решение в будущем», - заявил армянский премьер на пресс-конференции.