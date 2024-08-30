Пашинян считает нереальным возвращение армян в Карабах

Возвращение армян в Карабах на условиях, которые предлагают бывшие лидеры сепаратистов, в настоящий момент нереалистично. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян добавил, что «о возвращении армян говорят люди, которые подписали указ о прекращении существования «Нагорного Карабаха» и экстренно покинули его».

Премьер отметил, что незадолго до «указа о роспуске» там произошла смена «власти», которая была поддержана «известными кругами в Армении», вероятно, намекая на оппозицию.