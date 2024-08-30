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Азербайджан и Армения подписали важный документ
Новость дня
Азербайджан и Армения подписали важный документ

Кто Варданяна отправил в Карабах?

15:08 1638

Премьер-министр Армении на сегодняшней пресс-конференции задался вопросом, почему бывший «госминистр» карабахских сепаратистов Рубен Варданян, находящийся под арестом в Азербайджане, отказался от российского гражданства и поехал в Карабах.

«Как получилось, что Рубен Варданян отказался от российского гражданства? Кто ему посоветовал или поручил пойти на этот шаг? Кто его в этом смысле направил, командировал в Армению, кто его командировал в Карабах, с какой целью, с какими гарантиями, с какими заверениями, с какими обещаниями? И кто сказал в конце: «Знаете что? Мы толком не знаем, кто он такой, потому что он гражданин другой страны». Хотим мы ответов на эти вопросы или нет? Это действительно серьезная проблема, с которой мы имеем дело», - сказал Пашинян.

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