Cербия оправдывается перед Россией за французские истребители

Подписание Сербией соглашения о закупке у Франции самолетов Rafale не окажет негативного влияния на отношения Белграда и Москвы, заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин.

По его словам, "реакция российского руководства на сделку подтвердила уважительное отношение РФ к балканской республике".

"Закупка самолетов Rafale была осуществлена по военным и практическим причинам и никоим образом не окажет негативного влияния на отношения Республики Сербия и Российской Федерации. Сербия остается военно-нейтральной страной", - подчеркнул Вулин.

Сделка по закупке истребителей Rafale, считают аналитики, может стать сигналом о стратегическом сдвиге Белграда в сторону Запада. Финансовые детали сделки не разглашаются, но проправительственные сербские СМИ оценивают ее примерно в 3 миллиарда евро.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не планирует передавать России европейские военные технологии.