USD 1.7000
EUR 1.8826
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Армения подписали важный документ
Новость дня
Азербайджан и Армения подписали важный документ

Cербия оправдывается перед Россией за французские истребители

15:39 259

Подписание Сербией соглашения о закупке у Франции самолетов Rafale не окажет негативного влияния на отношения Белграда и Москвы, заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин.

По его словам, "реакция российского руководства на сделку подтвердила уважительное отношение РФ к балканской республике".

"Закупка самолетов Rafale была осуществлена по военным и практическим причинам и никоим образом не окажет негативного влияния на отношения Республики Сербия и Российской Федерации. Сербия остается военно-нейтральной страной", - подчеркнул Вулин.

Сделка по закупке истребителей Rafale, считают аналитики, может стать сигналом о стратегическом сдвиге Белграда в сторону Запада. Финансовые детали сделки не разглашаются, но проправительственные сербские СМИ оценивают ее примерно в 3 миллиарда евро.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не планирует передавать России европейские военные технологии.

Кто Варданяна отправил в Карабах?
Кто Варданяна отправил в Карабах?
15:08 1643
Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку
Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку
13:08 3715
Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются
Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются
10:55 6827
Пашинян предлагает Азербайджану установить дипотношения
Пашинян предлагает Азербайджану установить дипотношения
13:52 2936
Дуров признался в связях с французскими спецслужбами
Дуров признался в связях с французскими спецслужбами
14:15 2199
Россия заявила о прорыве фронта
Россия заявила о прорыве фронта обновлено 14:41
14:41 4581
В Армении назвали основу делимитации с Азербайджаном
В Армении назвали основу делимитации с Азербайджаном
13:16 3063
Четыре олимпийских чемпиона на открытии нового центра дзюдо в Гусаре
Четыре олимпийских чемпиона на открытии нового центра дзюдо в Гусаре ФОТО
13:06 2151
Ожесточенные бои. Россияне наступают, украинцы отбиваются
Ожесточенные бои. Россияне наступают, украинцы отбиваются последнее обновление
00:35 18462
Азербайджанская нефть резко выросла в цене
Азербайджанская нефть резко выросла в цене из-за фельдмаршала Хафтара
12:15 4035
Подписи представителей Алиева и Пашиняна. Слово за парламентами
Подписи представителей Алиева и Пашиняна. Слово за парламентами наш комментарий; все еще актуально
30 августа 2024, 18:54 8811

ЭТО ВАЖНО

Кто Варданяна отправил в Карабах?
Кто Варданяна отправил в Карабах?
15:08 1643
Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку
Пашинян ушел от вопроса приезда в Баку
13:08 3715
Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются
Кто заплатит 1,1 триллиона долларов? Споры вокруг Баку продолжаются
10:55 6827
Пашинян предлагает Азербайджану установить дипотношения
Пашинян предлагает Азербайджану установить дипотношения
13:52 2936
Дуров признался в связях с французскими спецслужбами
Дуров признался в связях с французскими спецслужбами
14:15 2199
Россия заявила о прорыве фронта
Россия заявила о прорыве фронта обновлено 14:41
14:41 4581
В Армении назвали основу делимитации с Азербайджаном
В Армении назвали основу делимитации с Азербайджаном
13:16 3063
Четыре олимпийских чемпиона на открытии нового центра дзюдо в Гусаре
Четыре олимпийских чемпиона на открытии нового центра дзюдо в Гусаре ФОТО
13:06 2151
Ожесточенные бои. Россияне наступают, украинцы отбиваются
Ожесточенные бои. Россияне наступают, украинцы отбиваются последнее обновление
00:35 18462
Азербайджанская нефть резко выросла в цене
Азербайджанская нефть резко выросла в цене из-за фельдмаршала Хафтара
12:15 4035
Подписи представителей Алиева и Пашиняна. Слово за парламентами
Подписи представителей Алиева и Пашиняна. Слово за парламентами наш комментарий; все еще актуально
30 августа 2024, 18:54 8811
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться