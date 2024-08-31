Важные встречи главы Офиса Зеленского в Вашингтоне

Делегация Украины в Вашингтоне встретилась с советниками по нацбезопасности США, Великобритании, Германии и Франции. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своих социальных сетях.

«Обсуждалось усиление ПВО Украины, защита энергосистемы, сроки поставок и совместное производство оружия, а также инвестиции в военно-промышленный комплекс Украины», - заявил Ермак.