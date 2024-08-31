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Азербайджан и Армения подписали важный документ
Новость дня
Азербайджан и Армения подписали важный документ

Важные встречи главы Офиса Зеленского в Вашингтоне

16:03 914

Делегация Украины в Вашингтоне встретилась с советниками по нацбезопасности США, Великобритании, Германии и Франции. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своих социальных сетях.

«Обсуждалось усиление ПВО Украины, защита энергосистемы, сроки поставок и совместное производство оружия, а также инвестиции в военно-промышленный комплекс Украины», - заявил Ермак.

Вчера сообщалось, что Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров провели в Пентагоне переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. По словам Умерова, стороны обсудили ситуацию на украинском фронте, положение дел в ВСУ и проблемы развития украинской оборонной индустрии.

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