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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Китайский военный корабль зашел в японские воды. Японцы вызвали посла

16:26 737

Исследовательский корабль ВМС Китая в субботу утром вошел в территориальные воды Японии к западу от острова Кутиноэрабу (префектура Кагосима). Как сообщило Министерство обороны Японии, корабль покинул воды спустя примерно два часа.

В этой связи в МИД страны был вызван временный поверенный в делах КНР, которому был заявлен протест.

Как сообщает телеканал NHK, в Токио анализируют цели китайской стороны, но подобные исследовательские корабли могут, как отмечается, собирать данные, в том числе о характере морского дна и температурах воды, которые могут использоваться для навигации подводных лодок.

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