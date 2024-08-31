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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

В Турции нашли тело пропавшей без вести россиянки

16:37 2081

В Турции обнаружено тело российской туристки Натальи Сомоловой, которая пропала в середине августа, пишут российские СМИ.

Ранее сообщалось, что замдиректора подмосковной школы для слепых отдыхала в Мармарисе одна. Накануне исчезновения она присылала родственникам фотографию с экскурсии на корабле, это сообщение стало последним. Через два дня женщина должна была вернуться в Москву, однако близкие забили тревогу еще раньше, когда она перестала выходить на связь. По просьбе родственников сотрудники отеля зашли в номер туристки, он оказался пуст, после чего были начаты поиски.

Впоследствии было установлено, что рано утром 17 августа женщина вышла из отеля, она была одета в спортивную форму, из-за чего предполагалось, что она могла отправиться на пробежку по популярному местному маршруту - Карийской тропе.

Mash сообщает, что тело пропавшей россиянки «нашли на берегу Черного моря». Другие детали пока не приводятся.

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