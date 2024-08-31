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Азербайджан и Армения подписали важный документ
Новость дня
Азербайджан и Армения подписали важный документ

Израильтяне убили десятки людей в Газе

16:48 960

В результате израильских атак в Нусейрате, центральной части Газы, погибли не менее 20 человек, утверждает телеканал Al Jazeera со ссылкой на медиков.

Тела 27 убитых были доставлены сегодня в больницу «Насер» в Хан-Юнисе, утверждают источники Al Jazeera Arabic. Всего, как сообщается, по меньшей мере 40 человек, погибших в результате израильских атак с раннего утра, причем авиаудары были сосредоточены в Хан-Юнисе на юге Газы, а также в лагере Нусейрат в центральной части Газы.

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