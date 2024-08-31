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Песков: «К Дурову были вопросы, но…»

17:35 933

У российской стороны «были вопросы к мессенджеру Telegram», но при этом в России его основателя Павла Дурова «никто не арестовывал», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас-то его никто не арестовывал. Конечно, были вопросы», - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» (ВГТРК).

Отрывок интервью журналист опубликовал в своем телеграм-канале.

«Да, действительно террористы пользуются сетью Telegram, но террористы пользуются и автомобилями. Почему не арестовывают генерального директора «Рено» или «Ситроен»?», - сказал представитель Кремля.

Дуров был задержан в Париже по прилете из Баку 24 августа.

Дурову 28 августа было предъявлено обвинение в непротиводействии распространению через его мессенджер преступного контента.

Основателя Telegram освободили из-под стражи под залог в 5 млн евро при условии строгого судебного надзора, обязательства дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. Ему запрещено покидать французскую территорию.

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